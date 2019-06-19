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Мурманская область. Арктика19.06.19 15:11

Завершился второй этап экспедиции «Трансарктика-2019»

14 июня завершился второй этап экспедиции «Трансарктика-2019», стартовавший 15 мая из Архангельска на научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов». Целью экспедиции являлось проведение комплексных исследований экосистем Баренцева моря в рамках программы «Трансарктика - 2019» в соответствии со Стратегией развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года и выполнения программы работ на морях, омывающих берега Российской Федерации.

Экспедиция организована ФГБУ «Северное УГМС» совместно с ФГБУ «Мурманское УГМС», ФГБУ «ААНИИ», ФГБНУ «ВНИРО», ассоциацией «Морское наследие: исследуем и сохраним», ФГБУ «ЦАО», СПбГУ, ФГБУН «Институт проблем экологии и эволюции» им. А.Н. Северцова РАН, ФГБУН «Федеральный Исследовательский центр Комплексного Изучения Арктики им. Академика Н. П. Лаверова» РАН, ФГБУ «ГОИН», Национальным парком «Русская Арктика», ФГБУ ВО «СГМУ», ФГБОУ ДПО ИПК Росгидромета.

Основная задача – мониторинг состояния акваторий, морских и прибрежных экосистем арктических морей в связи с глобальным изменением климата и получение оперативной информации о состоянии экосистем морской среды.

Маршрут судна проходил по акваториям Белого и Баренцева морей, вдоль западного побережья архипелага Новая Земля, юго-западной и северной частей архипелага Земля Франца-Иосифа и вокруг острова Виктория.

В экспедиции принимали участие: океанологи, метеорологи, аэрологи, гидрохимики, радиометристы, экологи, эксперты по морским млекопитающим и птицам. Группа океанологов была представлена специалистами Северного и Мурманского УГМС, а также сотрудниками ПИНРО.

В период рейса были выполнены следующие вековые и стандартные океанографические разрезы:  вековой океанографический разрез по Кольскому меридиану; вековой океанографический разрез о. Харлов в направлении 18°; вековой океанографический разрез м. Канин Нос – м. Святой Нос; стандартные океанографические разрезы в Баренцевом море.

Вековой океанографический разрез по Кольскому меридиану и стандартный разрез были выполнены до кромки льда. Между океанографическими разрезами проводились эпизодические океанографические станции с целью уточнения пространственного распределения термохалинных характеристик водных масс Баренцева моря.

В рейсе выполнена 121 океанографическая станция, на каждой из которых работы проводились в следующем порядке: судно останавливалось в намеченных точках и ложилось в дрейф; текущее местоположение судна и глубина места определялись с помощью судовых GPS приёмника и эхолота соответственно; глубоководное термохалинное профилирование осуществлялось посредством зондирующего комплекса SBE 19 plus V2; отбор проб морской воды производился при помощи пробоотборного комплекса SBE 32c Carousel; отборы производились на стандартных горизонтах и придонном слое; производился отбор планктона с помощью сетки Джеди; апробировалась новая методика определения загрязнения зоопланктона микропластиком посредством планктонной сетки;– измерялась прозрачность воды с помощью диска Секи; осуществлялся  отбор проб донных осадков для изучения техногенных и естественных радионуклидов осуществлялся посредством дночерпателя; со стандартных горизонтов отбирались пробы воды для определения содержания гидрохимических элементов: кислорода, рН, щелочности, фосфатов, силикатов, биохимического потребления кислорода (БПК) и веществ, характеризующих загрязнение вод: нефтепродуктов, фенолов, детергентов, тяжелых металлов и других веществ в соответствии с программой исследований.

18 мая вертолетом МИ-8 Т на морскую гидрометеорологическую станцию Святой Нос с борта судна был доставлен необходимый груз и сотрудники ФГБУ «Мурманское УГМС», которые осуществили инспекторский осмотр станции.

На НЭС «Профессор Молчанов» пройдёт третий этап «Трансарктики-2019».

 

Фото А. ПАРШИНА.

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