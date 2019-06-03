Завершить ремонтные работы на дорогах региона собираются к 1 сентября

Первые результаты стартовавшего сезона ремонтов на автомобильных дорогах Мурманской области стали одной из тем оперативного совещания, которое прошло сегодня в правительстве Мурманской области.

100% контрактов на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже заключено. Заместитель губернатора Ольга Кузнецова доложила о ситуации с ремонтом муниципальных дорог вне нацпроекта.

Региональную субсидию на дорожную деятельность – в общей сумме порядка 300 млн рублей – в этом году получили 22 муниципалитета региона. В девяти городах работы уже завершены. Так, например, в Апатитах, по словам Ольги Кузнецовой, подрядчик вышел на объекты в середине мая и уже сдал отремонтированный объект.

В ряде муниципалитетов заключение контрактов запланировано на июнь-июль. В городе Мурманске часть дорожных мероприятий будет проведена на средства областной субсидии на исполнение дорожных полномочий административного центра области, которая составила 186 миллионов рублей.

По информации Ольги Кузнецовой, за время работы «горячей линии» по состоянию дорог специалисты приняли 372 обращения, из них 149 касаются разрушения дорожного полотна, 223 относятся к дворовым территориям. Основная часть обращений приходится на Мурманск. Все пожелания граждан по городу Мурманску учтены в ремонтной кампании 2019 года. Ямы оперативно заделываются по временной схеме, до конца ремонтного сезона они будут приведены в нормативное состояние.

Глава региона напомнил, что все закупки должны производиться своевременно, чтобы выполнить главную задачу – завершить работы на дорогах к 1 сентября, когда северяне массово возвращаются из отпусков. Он также поручил подробно информировать граждан об участках и сроках ямочного ремонта.