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Мурманская область. Арктика04.01.20 07:00

Завезут ли китайские туристы в Мурманскую область вирус неизвестной пневмонии?

Число инфицированных неизвестной формой пневмонии в Китае возросло до 44 человек. Как говорится в опубликованном в пятницу сообщении комитета по делам здравоохранения города Ухань (административный центр провинции Хубэй), состояние 11 заболевших оценивается как тяжёлое, ещё 121 человек находится под наблюдением врачей.

«По состоянию на 8.00 (3.00 мск) 3 января 2020 года вирусная пневмония невыясненной природы диагностирована у 44 пациентов, у 11 из них болезнь протекает в тяжёлой форме, у остальных пациентов основные показатели состояния организма остаются стабильными, - говорится в документе. …Все инфицированные проходят лечение в медицинских учреждениях города Ухань в изолированных условиях. К настоящему времени установлен 121 человек, имевший близкие контакты с зараженными, они находятся под наблюдением врачей. Работа по установлению других лиц, имевших близкие контакты с зараженными, продолжается».

Там также указано, что эпидемиологи по-прежнему устанавливают возбудителя и причины неизвестной формы пневмонии. «Возбудитель и причина заболевания устанавливаются (в том числе поиском нуклеиновых кислот и культивированием вируса). Уже исключены грипп, птичий грипп, аденовирус и другие часто встречающиеся респираторные заболевания, - указывается в документе. - …Эпидемиологическое обследование показало, что часть случаев инфицирования зафиксирована среди сотрудников рынка свежих морепродуктов «Хуанань хайсяньчэн». До настоящего времени предварительные проверки не выявили чётких свидетельств передачи (болезни) от человека к человеку или заражения медицинского персонала».

Как сообщает ТАСС, 31 декабря китайские власти сообщили, что по меньшей мере 27 человек заразились неизвестным видом пневмонии в городе Ухань, из них семь больных находились в тяжелом состоянии. Многие случаи заражения были связаны с городским рынком свежих морепродуктов: в настоящее время он закрыт. В большинстве случаев больные жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентгенография грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает лёгкие.

Во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году по всему миру скончались 774 человека.

А в это время, как сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области, результаты мониторинга, проводимого в Мурманской области, заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями (ОРВИ) и гриппом, свидетельствуют о спокойной эпидемиологической ситуации на 52 неделе 2019 года (с 23 по 29 декабря). Показатели заболеваемости зарегистрированы ниже расчётных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах. Заболеваемость ОРВИ в области находится на неэпидемическом уровне, характерном для данного периода времени и обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной природы.

Отметим, если в прошлом году Заполярье посетили 438 тысяч туристов, в том числе и 64 тысячи иностранных, то в этом году по итогам 2019 года ожидается больше 450 тысяч гостей, из которых больше 67 тысяч - граждане других государств. Ни для кого не секрет, что Кольский полуостров крайне популярен в странах Азии. По статистике, 40% туристического потока составляют китайцы.

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