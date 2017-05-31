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Мурманская область. Арктика31.05.17 07:00

Завлекать врачей в Мурманскую область надо через социальные сети

Губернатор Марина Ковтун вчера приняла участие в заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». Одним из основных вопросов стало обеспечение органами местного самоуправления условий для привлечения медицинских работников в регион. Вопрос был предложен к обсуждению главой региона накануне на оперативном совещании.

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин рассказал об основных мерах поддержки медицинских кадров: так, согласно региональному закону, врачи, трудоустроившиеся на квотированные рабочие места, получают единовременную компенсационную выплату в размере 200 тысяч рублей и денежные выплаты в размере 40 тысяч рублей на оплату жилого помещения в течение первого года работы. Вместе с тем остаются проблемы с привлечением медицинских кадров в регион.

Министр здравоохранения региона призвал органы местного самоуправления более активно проводить работу в данном направлении, предусмотреть дополнительные гарантии и меры социальной поддержки для медицинских работников с учётом положительного опыта Кандалакшского района и г. Апатиты при предоставлении медработникам жилых помещений муниципального жилищного фонда.

При обсуждении данного вопроса прозвучало предложение доработать отдельные положения регионального закона об охране здоровья граждан. Речь идёт о той части документа, где устанавливаются права муниципалитетов по созданию условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с территориальной программой государственных гарантий. К таковым, например, относится обеспечение транспортной доступности медицинских организаций, предоставление медработникам жилых помещений, дополнительных социальных гарантий и другие. Всего восемь пунктов. Глава Кандалакшского района Михаил Павлов высказал мнение, что данная работа была бы эффективней, будь указанные права органов местного самоуправления – обязанностями.

Также на заседании поднимались вопросы развития механизмов обратной связи с жителями, реализации проектов местных инициатив по развитию и ремонту общественной инфраструктуры.

Губернатор Марина Ковтун подчеркнула необходимость создания более эффективного диалога с молодыми специалистами.

«Информацию о мерах поддержки целевиков, молодых специалистов необходимо доносить самыми разными способами, и сегодня, в первую очередь – через социальные сети», – отметила глава региона.

Марина Ковтун также поддержала высказанную в ходе обсуждения инициативу более чётко прописать в региональном законе об охране здоровья граждан обязанности муниципалитетов по обеспечению привлечения на свои территории медицинских кадров. В основу таких изменений должно лечь коллегиальное решение Ассоциации, подчеркнула губернатор.

Кроме того на заседании Ассоциации были рассмотрены вопросы реализации в муниципалитетах региона проектов поддержки местных инициатив по развитию и ремонту общественной инфраструктуры, развития механизмов обратной связи с жителями, актуальные вопросы в сфере прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов.

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