Завораживающая и обманчивая сила 5-тысячной купюры

В дежурную часть обратился администратор магазина, расположенного на территории Ленинского округа областного центра. Заявительница пояснила, что один из покупателей расплатился за продукты питания купюрой номиналом 5 тысяч рублей. После ухода покупателя продавец обнаружила, что купюра является вкладышем «Банка приколов», внешне очень похожим на настоящую банкноту в 5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, отсмотрели записи с камер видеонаблюдения с изображением злоумышленника.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску мошенник был установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался неработающий 39-летний мужчина, проживающий недалеко от магазина, в котором совершил действия мошеннического характера. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

Мошенник признался в совершении данного преступления.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по данному факту дознавателем отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.