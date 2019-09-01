Завоз зимовочных запасов в труднодоступные районы Крайнего Севера выполнен на Северном флоте на 90 процентов

На Северном флоте завершается навигационный завоз зимовочных запасов в подразделения и воинские части, дислоцированные в труднодоступных районах Крайнего Севера. В эти пункты базирования флота уже завезено более 32,8 тысячи тонн грузов. План завоза, с учетом материальных средств уже отгруженных на суда, на настоящее время выполнен на 90%. Притом поставка горюче-смазочных материалов и котельного топлива выполнена на 93,4%.

Завоз зимовочных запасов осуществляют несколько отрядов судов обеспечения Северного флота, в которые входят килекторные суда, морские буксиры и рейдовые буксирные катера, арендованные суда, а также транспорт поставщика горюче-смазочных материалов и котельного топлива. В настоящее время в труднодоступных районах на побережье Белого моря выполняют задачи килекторное судно КИЛ-31, танкер «Грязовец» и баржа БЖ-2407.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего в рамках северного завоза 2019 года, который продлится до 1 октября, планируется доставить около 37 тыс. тонн различных материальных средств в более чем 60 подразделений и воинских частей, дислоцированных в 48 труднодоступных пунктах на Крайнем Севере.