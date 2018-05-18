18 мая погоду нашего региона определял медленно смещающийся активный атмосферный фронт. По Мурманской области наиболее обильные осадки в виде дождя и мокрого снега прошли в районе Мурманска и в центральной части Кольского района.

19 мая атмосферный фронт сместится за пределы нашего региона, осадки постепенно прекратятся. Завтра ожидается переменная облачность, местами дождь, ночью на востоке области с мокрым снегом. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, в центральных районах до -4°, днем +9+14°, местами до +18°.