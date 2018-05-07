Завтра по Мурманской области днем без существенных осадков и до +12°

8 мая погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Норвежского побережья через наш регион: пройдут осадки, наиболее интенсивные ночью.

Завтра ожидается облачная, с прояснениями погода. Ночью осадки в виде мокрого снега и дождя, днем без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный, ночью и утром на юге области - сильный. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днем +7+12°.