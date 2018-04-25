Завтра по Мурманской области ожидается переменная облачность, днем температура воздуха +9

26 апреля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, расположенного в Норвежском море. По периферии циклона на территорию Мурманской области будут смещаться атлантические воздушные массы.

В регионе ожидается переменная облачность, временами осадки в виде дождя. Ветер слабый. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днем +4+9°.