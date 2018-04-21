Завтра по Мурманской области ожидается переменная облачность, ночью местами гололедица

Папай Знаем мы таких плавали. Лично присутствовал на встречах М*****а Р**а с рыбопромышленниками при передаче ему денег. Тоже имел дело с этим бизнесменом. Деньги давались в довольно пышных конвертах. Мало Комментарий к новости: Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?

Пентюша Забавно будет, когда юные мурманчане будут спускаться по лестнице из родной школы, а Чудотворец стоит к ним задом. Нахватают двоек! Место выбрано не совсем правильно. Комментарий к новости: Скульптура покровителя моряков Николая Чудотворца готовится к переезду в Мурманск