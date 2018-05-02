Мурманская область. Арктика02.05.18 18:03
Завтра температура воздуха в Заполярье поднимется до +10°
Завтра в Мурманской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, слабый, днем на западе области умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях до -10°, днем +5+10°. Ночью местами гололедица.
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Последние комментарии
Юляша Б. из Простоквашино.
02.05.18 17:14
А каков учебный план данного ОУ? Сколько учебных часов отведено на изучение профильных дисциплин? Стоит ждать ответ?
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Евгений
01.05.18 01:13
Спасибо огромное за поздравления... Спасибо, друзья!!! Я сделал то, что сделал бы каждый из нас... Я так считаю...
Иван
29.04.18 23:36
Можно увидеть видео выступления морской пехоты на дне призывника 27.04.2018
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