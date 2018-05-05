Завтра у мемориального комплекса «Долина Славы» запланировано временное прекращение движения транспортных средств

6 мая в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, у мемориального комплекса «Долина Славы» запланировано временное прекращение движения транспортных средств.

Как сообщает Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, для всех категорий транспортных средств движение будет прекращено 6 мая на участке 1456-1458 км с 10.00 до 16.00.

Для грузовых транспортных средств движение будет прекращено 6 мая на участке 1429-1470км с 8.00 до 18.00.

Объезд будет осуществляться по сети региональных и муниципальных автодорог по маршруту Мурманск - Кола - Верхнетуломский - км 131 а/д «Лотта» - Приречный - Никель - км 1547 а/д Р-21 «Кола».