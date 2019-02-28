Завтра в Мурманске начинает работу I Международный женский форум за полярным кругом «Обнимая Арктику»

1 и 2 марта в Мурманске состоится I Международный женский форум за полярным кругом «Обнимая Арктику». В программе мероприятий – семинары, круглые столы, панельные и паритетные дискуссии, выставки и мастер-классы для женщин.

В первый день мероприятия Форума пройдут на площадке Мурманской областной филармонии. Ключевым событием станет пленарное заседание, посвященное роли женщины в современном мире. Участие в заседании примет губернатор Марина Ковтун. Специальный гость – Оксана Пушкина, российский журналист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Также спикерами пленарного заседания станут: Татьяна Буцкая – генеральный директор Центра будущих и состоявшихся родителей «Выбор родителей», глава Комитета по охране матери и ребенка Евразийской Организации экономического содружества; Евгения Лазарева – член комитета по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации «Опора России», Светлана Разворотнева – исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль», член Общественной палаты Российской Федерации; Рагнхильд Вассвик – председатель Губернского Собрания Финнмарка (Норвегия).

По окончании пленарного заседания начнут работу тематические дискуссионные и образовательные площадки, посвященные роли женщины в развитии городов и поселков, женскому предпринимательству, женщинам в некоммерческом секторе, материнству и занятости, государственным мерам поддержки женщин.

Кроме того, 1 марта в холле II этажа областной филармонии с 13.00 до 18.30 будет работать выставка-ярмарка «Руками женщины», участницы которой продемонстрируют авторские украшения из натуральных камней, кожи, смолы, бисера, текстильные куклы, мыло ручной работы, изделия из дерева.

2 марта основной площадкой проведения форума станет зал «Ocean Hall» конгресс-отеля «Меридиан». Программу откроет мастер-класс стилиста-имиджмейкера Светланы Карсаковой «Стиль деловой женщины». Также в программе – мастер-класс Екатерины Деевой «Макияж – показатель профессиональной комптентности», семинар, посвященный основам здорового питания (спикер – Валерия Вихлянцева) и семинар на тему «Фитнес, дом, работа – как все успеть?» (спикер – вице-президент федерации бодибилдинга Мурманской области Наталья Егорова).

В этот же день на площадке Культурно-выставочного центра Русского музея состоится заседание «круглого стола» на тему «Православная семья. Истоки нравственного воспитания». На встрече будут подняты вопросы влияния духовной культуры и социального окружения на формирование личности, закономерностей духовно-нравственного становления человека и роли семейных традиций и ценностей.

Заключительным событием форума станет торжественная церемония награждения победительниц федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель – 2019».