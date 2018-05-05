Завтра в Мурманской области ожидаются небольшие осадки и до +13°С

Константин Поле отремонтировали, ворот только одна пара. Играют только взрослые и секции. Маленьким играть нет возможности. Для чего сделали,не понятно. ДЛЯ ГАЛОЧКИ. Нужны дополнительные ворота!!! Комментарий к новости: Подарили школе новый стадион

Шиш на кокуй. А завтра на пост встанут обучающиеся КШМ у памятника Герою Советского Союз, пулеметчика Бредова А. Ф.? Конечно, против Нахимовцев они выглядят, как ишак выглядит против донского скакуна. Кстати, 9 ма Комментарий к новости: Мурманские школьники присоединились к ежегодной акции «Вахта памяти»