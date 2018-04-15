Мурманская область. Арктика15.04.18 18:05
Завтра в Мурманской области ожидаются небольшие осадки и до +7°С
Как сообщает Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 апреля будет преобладать переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки, ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, днем +2+7°. Ночью местами гололедица.
В зоне ответственности ФГБУ «Мурманское УГМС» опасных явлений погоды не ожидается.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 316 человек
-
Последние комментарии
Ольга
14.04.18 20:54
Сейчас смотрю передачу об "Электротранспорте", действительно значительную часть пассажиров "оттягивают" маршрутки. Всё бы ничего, но их ведь ОГРОМНОЕ количество и КТО за рулём? Выходцы из С****** А***
Белка
14.04.18 09:30
Заказное дело, всем известно, что Хохрякова заказал Давыдов бывший гендиректор Воентелекома. Обычная месть, за письмо Шойгу, после которого Давыдов попал в разработку ФСБ. А на Щербакова, очень сильно
Комментарий к новости:С осужденных в пользу АО «Воентелеком» взыскано более 9,5 млн рублей
Диитрий
13.04.18 09:38
Я живу на Володарского 14а в первом подъезде это где квартиры с 1й начинаются никакого ремонта нет грязь как была так и осталась
Комментарий к новости:Дмитрий Филиппов поставил «пятёрку» управляющей компании
-Скоро в эфире04:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)04:30Новости. Информационная программа.04:55«Главные люди». Ток-шоу (6+)
-PRO ДеньгиБольше всего подорожали в магазинах Мурманской области морковь, виноград и бананы-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO Законы«Чтобы законодатели не коснели в праздности», или Медвежья услуга российским судовладельцам