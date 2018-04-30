Мурманская область. Арктика30.04.18 18:05
Завтра в Мурманской области ожидаются небольшие осадки и до +8°С
1 мая Мурманская область будет находиться, в основном, под влиянием антициклона. Температура ночью -1-6°, при прояснениях в отдельных районах до -8° -12°, днем +3+8°.
В регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер западный, слабый. Ночью местами гололедица.
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Иван
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Known
27.04.18 08:11
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