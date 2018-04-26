Заявки недропользователей рассмотрены на заседании рабочей комиссии по лицензированию

В региональном министерстве природных ресурсов и экологии состоялось заседание рабочей комиссии по лицензированию под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры. На заседании были рассмотрены поступившие в адрес министерства от недропользователей заявки о досрочном прекращении права пользования недрами, о предоставлении права пользования недрами без проведения аукциона, о переоформлении действующих лицензий на право пользования недрами и на внесение изменений в условия предоставления лицензии.



Значительная часть рассмотренных заявок связана с переоформлением действующих лицензий на право пользования недрами, выданных Кольскому ГОУ ДРСП на АО «Мостовое предприятие». Основание перехода права пользования недрами и переоформление лицензий - ст. 17.1 Закона РФ от 21.02.1992 № 2391-1 «О недрах».



По итогам заседания было принято пять решений о предоставлении права пользования недрами, два решения о прекращении права пользования недрами, семь решений о переоформлении действующих лицензий на право пользования недрами и два решения о внесении изменений в лицензии.