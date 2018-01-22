Заявление ДНП «Родничок» об отсрочке решения суда не удовлетворили

Кольским районным судом рассмотрено заявление о предоставлении отсрочки исполнения решения суда по иску Мурманского межрайонного природоохранного прокурора к дачному некоммерческому партнерству «Родничок» об отсрочке исполнения решения Кольского районного суда Мурманской области о возложении обязанности освободить арендованный лесной участок от самовольно возведенных строений и сооружений и привести арендованный лесной участок в прежнее состояние, уничтоженный плодородный слой почвы восстановить.

Судом приняты во внимание положения законодательства и позиция прокурора, полагавшего отказать в удовлетворении заявления.

По итогам рассмотрения заявления об отсрочке исполнения судебного акта Кольским районным судом вынесено определение об отказе в удовлетворении заявленных ДНП «Родничок» требований о предоставлении отсрочки.

Определение суда не вступило в законную силу.