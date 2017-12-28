Заявленная работодателями Мурманской области потребность в работниках увеличилась на 8% по сравнению с прошлым годом

Под председательством заместителя губернатора Романа Дурягина состоялось заседание рабочей группы по вопросам социально-экономического развития, занятости населения и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих предприятий и организаций Мурманской области при Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области.

Члены рабочей группы были проинформированы об итогах мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций транспорта и дорожного хозяйства, рыбного и агропромышленного комплексов Мурманской области. Большинство градообразующих организаций и организаций регионального значения Мурманской области работают в штатном режиме, критических изменений в финансово-хозяйственной деятельности рассматриваемых хозяйствующих субъектов не отмечено.

Также о результатах проводимого еженедельного мониторинга ситуации с высвобождением и неполной занятостью работников на территории области, в том числе в системообразующих организациях региона, доложил председатель комитета по труду и занятости населения Мурманской области Константин Бережный. По состоянию на 20 декабря в службе занятости зарегистрировано 6 776 безработных граждан, что на 8% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года, уровень безработицы составляет 1,5% рабочей силы (на 20 декабря прошлого года – 1,6%). Заявленная работодателями потребность в работниках увеличилась на 8% по сравнению с прошлым годом. В центрах занятости населения на данный период имеются сведения о наличии 10 316 вакансий.

Кроме того, в ходе заседания члены рабочей группы обсудили целесообразность введения на территории Мурманской области со следующего года дополнительной региональной налоговой льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества. Учитывая существующий механизм инвестиционной поддержки в форме налоговых преференций, в том числе по налогу на имущество организаций (как в отношении движимого, так и недвижимого имущества), успешно действующий на территории Мурманской области, а также отсутствие подтверждения эффективности введения дополнительной льготы, участники заседания согласились с тем, что на сегодняшний день достаточных оснований для установления данной преференции нет.