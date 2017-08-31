Здание морского вокзала Мурманска будет оборудовано специализированными инспекционно-досмотровыми комплексами

Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт» приступил к выполнению работ по оснащению и обустройству морского пассажирского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Мурманск в соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией.

Как сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт», в рамках контракта подрядной организацией, отобранной ФГУП «Росморпорт» на конкурсной основе, помещения в здании морского вокзала будут оборудованы специализированными инспекционно-досмотровыми комплексами для проведения пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного и карантинно-фитосанитарного контроля в пределах морского пассажирского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Работы по оснащению здания морского вокзала в морском порту Мурманск необходимым оборудованием продлятся до марта 2018 года.

Реализация всех запланированных мероприятий позволит выполнять на качественном уровне весь комплекс пограничных формальностей в отношении иностранных и российских пассажиров и членов экипажей международных круизных судов, прибывающих и отправляющихся из морского порта Мурманск, при прохождении ими государственной границы Российской Федерации в морском порту.