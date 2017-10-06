Здания в России «минировали» по телефону россияне

Ложные звонки о минировании зданий в городах России поступали от четырех россиян из-за рубежа, заявил журналистам директор ФСБ России Александр Бортников. «Мы установили, правда, не просто было это сделать - это российские граждане. Однозначно могу сказать - это четверо человек, которые находятся сейчас за границей», - пишет РИАН со ссылкой на Бортникова, участника совещания руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России.

По словам главы ведомства, у звонивших есть пособники на территории страны. Работа по розыску преступников ведётся совместно с зарубежными партнерами. Однако, поиск звонивших затруднён рядом факторов.

«Поскольку они (звонившие) использовали IP-телефонию, то определить место дислокации сложно. Это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем», - добавил Бортников.

Кроме того, по словам главы ФСБ, существует ряд технических проблем, затрудняющих работу. Следует также принимать во внимание то, что звонки исходили с территории другого государства, добавил он.

Бортников также дал оценку материальным потерям в результате сообщений о минировании. «Я понимаю, что на данный момент с учётом произошедшего надо ещё раз внимательно посмотреть, что нужно сделать, потому что ущерб от нанесенных действий, в том числе экономический, - существенный, мало того, что и моральный ущерб существенный. Экономику мы считали на первых днях - более 300 миллионов рублей понесли убытки те структуры, в отношении которых были ложные звонки», - сказал глава ФСБ.

Напомним, волна анонимных звонков с сообщениями о заложенных бомбах началась в России 11 сентября. По данным источника РИА «Новости» в экстренных службах, за все время были эвакуированы почти полмиллиона человек в более чем 100 городах. Ни одно из сообщений не подтвердилось.