Здорова! В мурманской школе учителя поставили неправильный диагноз учащейся, получившей травму на уроке физкультуры

Прокуратурой Октябрьского административного округа г.Мурманска проведена проверка по факту получения несовершеннолетним ребёнком травмы в образовательном учреждении города Мурманска. Установлено, что на уроке физической культуры несовершеннолетний получил травму в результате падения со шведской стенки.

Ввиду отсутствия в школе медицинского работника ребёнок был осмотрен педагогами, по результатам которого принято решение об отсутствии оснований для оказания медицинской помощи несовершеннолетнему. Он был освобожден от уроков и отправлен домой самостоятельно.

В медицинское учреждение ребёнок был доставлен по инициативе законного представителя, по результатам осмотра несовершеннолетнему поставлен диагноз - закрытый перелом плечевой кости.

В нарушение требований закона об образовании организацией не были созданы безопасные условия пребывания обучающегося в школе. Должностными лицами не исполнены требования локальных актов образовательной организации, регламентирующих порядок действий в случае получения травм в ходе образовательного процесса. Своевременная медицинская помощь ребёнку не оказана, законные представители в известность о травме ребёнка поставлены не были.

Указанные обстоятельства явились основанием для возбуждения в отношении образовательного учреждения дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).

Директору школы внесено представление об устранении нарушений закона и их недопущению впредь.