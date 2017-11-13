Здоровье граждан становится «разменной монетой» - активисты ОНФ возмущены ситуацией с вывозом мусора в Кандалакше

К активистам Общероссийского народного фронта в Мурманской области обратились жители Кандалакши с жалобой на то, что город с населением более 30 тысяч человек буквально зарастает мусором. По их словам, такая ситуация складывается уже не в первый раз. Согласно договорам, заключенным управляющими организациями и ТСЖ с перерабатывающей компанией, мусор должен вывозиться ежедневно, но на деле этого не происходит.

Один из таких примеров – территория в районе дома № 131 по улице Набережной. Как рассказали общественникам жители близлежащих домов, когда-то здесь был установлен подземный накопитель. После того, как он сгорел, на площадке появились два контейнера старого образца, но на прошлой неделе и они куда-то исчезли, а мусор горожане по привычке выбрасывают сюда же, только теперь прямо на землю. Похожая ситуация и на улице Пронина: накопителя давно нет, а отходы продолжают складироваться. Еще один пример – улица Аэронавтов: в непосредственной близости от школы № 10 находится огромная куча мусора, ученики и прохожие не раз замечали здесь крыс. В перерабатывающей компании прокомментировали: площадки не убирались из-за поломки грузовика, предназначенного для этих целей. Но такое объяснение не устроило ни горожан, ни общественников.

«Со слов подрядчика, второй специализированный транспорт работает в усиленном режиме, но справиться самостоятельно с такими объёмами он не может. Однако это не единственный камень преткновения. Компания периодически приостанавливает вывоз мусора из-за того, что управляющие организации не в полном объеме, а порой даже и вовсе не оплачивают выставленные счета за услуги. Прокуратура подобные действия не одобряет: если обращения по факту невывоза мусора продолжат поступать, надзорный орган намерен принять административные меры в отношении нарушителя, – сказала активист регионального отделения ОНФ в Мурманской области Ольга Белякова. – Подобные ситуации повторяются раз в квартал, кому на руку эти «коммунальные войны» – непонятно. Убирать мусор придётся в любом случае, а решать проблемы таким образом просто недопустимо. Здоровье граждан становится «разменной монетой» для недобросовестных подрядчиков – неподалеку от двух контейнерных площадок расположены детский сад и школа. Несколько дней подряд дети проходили мимо полной антисанитарии, вдобавок ко всему бродячие собаки стали частыми гостями на этих свалках. На сегодняшний день ситуация стабилизируется, мусор снова вывозится. Надеюсь, в будущем подрядчик отнесется ответственно к выполнению своих обязанностей. В противном случае мы будем добиваться того, чтобы в отношении виновных лиц были применены самые жесткие меры воздействия. Мы также обратились к городским властям с просьбой не допустить повторения ситуации и будем держать ее под своим контролем».