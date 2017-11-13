Объявлен конкурсный отбор «короля мусора»Уровень банкротств российских компаний в сентябре приблизился к историческому максимуму
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика13.11.17 12:58

Здоровье граждан становится «разменной монетой» - активисты ОНФ возмущены ситуацией с вывозом мусора в Кандалакше

К активистам Общероссийского народного фронта в Мурманской области обратились жители Кандалакши с жалобой на то, что город с населением более 30 тысяч человек буквально зарастает мусором. По их словам, такая ситуация складывается уже не в первый раз. Согласно договорам, заключенным управляющими организациями и ТСЖ с перерабатывающей компанией, мусор должен вывозиться ежедневно, но на деле этого не происходит.

Один из таких примеров – территория в районе дома № 131 по улице Набережной. Как рассказали общественникам жители близлежащих домов, когда-то здесь был установлен подземный накопитель. После того, как он сгорел, на площадке появились два контейнера старого образца, но на прошлой неделе и они куда-то исчезли, а мусор горожане по привычке выбрасывают сюда же, только теперь прямо на землю. Похожая ситуация и на улице Пронина: накопителя давно нет, а отходы продолжают складироваться. Еще один пример – улица Аэронавтов: в непосредственной близости от школы № 10 находится огромная куча мусора, ученики и прохожие не раз замечали здесь крыс. В перерабатывающей компании прокомментировали: площадки не убирались из-за поломки грузовика, предназначенного для этих целей. Но такое объяснение не устроило ни горожан, ни общественников.

«Со слов подрядчика, второй специализированный транспорт работает в усиленном режиме, но справиться самостоятельно с такими объёмами он не может. Однако это не единственный камень преткновения. Компания периодически приостанавливает вывоз мусора из-за того, что управляющие организации не в полном объеме, а порой даже и вовсе не оплачивают выставленные счета за услуги. Прокуратура подобные действия не одобряет: если обращения по факту невывоза мусора продолжат поступать, надзорный орган намерен принять административные меры в отношении нарушителя, – сказала активист регионального отделения ОНФ в Мурманской области Ольга Белякова. – Подобные ситуации повторяются раз в квартал, кому на руку эти «коммунальные войны» – непонятно. Убирать мусор придётся в любом случае, а решать проблемы таким образом просто недопустимо. Здоровье граждан становится «разменной монетой» для недобросовестных подрядчиков – неподалеку от двух контейнерных площадок расположены детский сад и школа. Несколько дней подряд дети проходили мимо полной антисанитарии, вдобавок ко всему бродячие собаки стали частыми гостями на этих свалках. На сегодняшний день ситуация стабилизируется, мусор снова вывозится. Надеюсь, в будущем подрядчик отнесется ответственно к выполнению своих обязанностей. В противном случае мы будем добиваться того, чтобы в отношении виновных лиц были применены самые жесткие меры воздействия. Мы также обратились к городским властям с просьбой не допустить повторения ситуации и будем держать ее под своим контролем».

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика40% россиян не хотят работать из дома
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовало: 585 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Gonshik
10.11.17 14:48
Глава региона несколько сгущает краски, делая такие заявления. В отчёте регионального Минэкономразвития говорится, что в текущем году в регионе отмечается снижение миграционной убыли населения в осно
Комментарий к новости:Мы забываем, что северянин живёт 9 месяцев в зиме – Марина Ковтун
Ольга
08.11.17 16:17
В Казани управляющая компания Вахитовского района не выполняет обязательств, за которые мы ежемесячно платим немалые суммы: подвалы наших домов в аварийном состоянии, полно воды и тараканов, вся прово
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Дмитрий
07.11.17 14:46
А обслуживающему персоналу - медсёстрам, уборщицам, инженерно-техническому - инженерам, техникам, которые обслуживают медтехнику, работникам службы медгазов, которые обслуживают газовые сети, работни
Комментарий к новости:Программа «Арктический доктор» - инициатива сверхактуальная
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире14:50«Чудеса России». Проект-исследование (12+)15:45«Международные новости». Информационная программа16:10«Среда обитания». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиВ магазинах региона подешевели яблоки, капуста и морковь-PRO ВалютуКурс евро теряет 6 копеек, доллар – почти 10 копеек-PRO ЭнергетикуЗа отключение котельной в сп.Междуречье филиалу «КолАтомЭнергоСбыт» погрозили пальчиком-PRO ЖКХЗдоровье граждан становится «разменной монетой» - активисты ОНФ возмущены ситуацией с вывозом мусора в Кандалакше-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыРоссиян хотят освободить от обязанности устанавливать счётчики за свой счёт
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика