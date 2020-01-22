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Мурманская область. Арктика22.01.20 13:53

«Здоровье» «победило» «Громаду»

– Администрация города не имеет полномочий по разрешению спорных ситуаций, возникающих между самостоятельными хозяйствующими субъектами, в том числе АО «Здоровье» и ООО «Громада», – разъяснил заместитель главы администрации города Мурманска Руфат Синякаев во время сегодняшнего брифинга по ситуации со зданием бани на улице Щербакова, 9. – Город вмешивается только в исключительных случаях: когда речь идет о возможности возникновения угрозы для жизни и здоровья людей. Именно такая ситуация, к сожалению, сложилась вокруг здания на Щербакова, 9.

Собственником объекта недвижимости является акционерное общество «Здоровье», все акции которого принадлежат муниципалитету. Арендатором было ООО «Громада», которое провело в здании незаконную реконструкцию. Проектная и разрешительная документация на выполненные работы отсутствует. Комитетом по строительству администрации города Мурманска выявлено что самовольная реконструкция и другие строительные работы, снизили несущие способности конструкций здания. Требования безопасности не соблюдены, эксплуатация объекта создает угрозу жизни и здоровья людей.

Администрация города Мурманска обратилась с иском в суд. Октябрьский районный суд города Мурманска вынес определение: АО «Здоровье», ООО «Громада», другим арендаторам запрещено эксплуатировать объект недвижимости до выполнения собственником здания обследования строительных конструкций, также судом были приняты дополнительные обеспечительные меры в виде приостановления деятельности ООО «Громада» на вышеуказанном объекте недвижимости.

– Эксплуатация здания, расположенного по адресу: ул. Щербакова, 9, станет возможной только после проведения соответствующей экспертизы, утверждения проекта и восстановительных работ, объем которых определят эксперты, а также после предоставления всех необходимых документов, подтверждающих безопасность здания, – заверил заместитель главы администрации города Мурманска Руфат Синякаев. – Здание заработает без «Громады», оказанием банных услуг будет заниматься собственник - АО «Здоровье».

Договор аренды был расторгнут ещё в июне из-за отказа ООО «Громада» оплачивать аренду и вносить платежи по коммунальным ресурсам. Вместо этого предприниматели постоянно пытаются провоцировать скандалы с привлечением общественности, видимо, не имея достаточных аргументов для суда.

 

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