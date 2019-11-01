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Мурманская область. Арктика01.11.19 10:15

Здоровье сотрудников АО «ММТП» в приоритете

В Мурманском морском торговом порту совместно с клиникой семейной медицины «ФламингоМед» реализуется ряд медицинских программ, которые носят как диагностический характер, так и профилактический. Такие мероприятия являются частью масштабной социальной программы градообразующего предприятия и направлены на поддержание здоровья портовиков, ветеранов, а также всех мурманских многодетных семей, независимо от места работы родителей.

В целях профилактики и выявления потенциальных угроз на базе клиники семейной медицины «ФламингоМед» реализуется ежегодный благотворительный проект «Здоровая семья – будущее региона». Любой портовик или же любой мурманский родитель, имеющий трех и более детей, может пройти бесплатно одно из ультразвуковых исследований: УЗИ брюшной полости, УЗИ молочных желез, УЗИ щитовидной железы. В качестве дополнительных ультразвуковых критериев используют цветовое допплеровское картирование и импульсную допплерометрию для оценки характера кровотока. С начала текущего года в проекте приняли участие более 300 портовиков и 530 родителей многодетных семей.

На профилактику и лечение заболеваний направлен проект «Забота о здоровье», разработанный специалистами клиники семейной медицины «ФламингоМед» специально для мурманских портовиков. Сотрудникам градообразующего предприятия предлагается записаться на ДЭНАС-терапию, которая помогает справиться с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, физическим и умственным напряжениями, а также пройти процедуры на аппарате лазерной стимуляции «Витазор». В настоящий момент ДЭНАС-терапию прошли 19 портовиков, профилактику зрения – более 50, а записались на участие в программе порядка 200 человек. Важно отметить, что те сотрудники, которые имеют плотный рабочий график, могут пройти профилактические процедуры на аппарате лазерной стимуляции «Витазор» на территории родного предприятия.

«Поддержание здоровья сотрудников нашего предприятия и профилактика заболеваний является неотъемлемой частью социальной программы. Поэтому наши специалисты совместно с клиникой «ФламингоМед» разрабатывают целые оздоровительные программы, в которых учитывается специфика трудовой деятельности наших коллег», - подчеркнула начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

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