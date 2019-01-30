Здоровое питание школьников в приоритетах городской власти

Сегодня в рамках традиционного объезда глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев совместно с заместителем директора МАУО «Центр школьного питания» Антониной Климовой проверили качество питания школьников в СОШ № 56. В 2018 году школа заняла 2 место в муниципальном конкурсе общеобразовательных учреждений города на лучшую организацию питания обучающихся.

– Почти девяносто четыре процента учащихся этой школы питаются организовано, – отметил Андрей Сысоев. – За последние годы в школе проведена комплексная реконструкция пищеблока, установлено современное технологическое оборудование, отремонтирован обеденный зал.

В январе 2012 года городские власти приняли решение об изменении организации питания в школах, лицеях и гимназиях. Тогда проблема питания школьников в городе была очень острой. Сегодня полуфабрикаты для завтраков и обедов готовят в созданном по инициативе властей Мурманска «Центре школьного питания». Для сохранения свежести продукции непосредственное приготовление первых и вторых блюд осуществляется на базе образовательных учреждений.

Сложившаяся система организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях заполярной столицы позволяет обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность питания детей во время учебно-воспитательного процесса. С момента создания «Центра школьного питания» в школах не регистрировались пищевые отравления и групповые заболевания острыми кишечными инфекциями.

– В учреждениях образования для каждой категории учащихся есть нормы питания в зависимости от возраста, длительности пребывания детей в школе, – рассказала Антонина Климова. – Питание осуществляется в соответствии с примерным 24-дневным меню, согласованным с Управлением Роспотребнадзора, которое разрабатывается с учетом необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет). Меню составляется с учетом сезонности, включает в себя завтрак, обед и полдник.

Осуществляется совместная работа образовательных учреждений с родительским сообществом по вопросам выявления и решения проблем качества питания.