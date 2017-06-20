«Здоровые зубки» - в Полярных Зорях появится специализированная детская стоматологияМусорным полигонам - бой!
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Мурманская область. Арктика20.06.17 13:27

«Здоровые зубки» - в Полярных Зорях появится специализированная детская стоматология

«Здоровые зубки» - проект с таким названием стал одним из победителей открытого конкурса социально значимых проектов, проводимого ежегодно фондом АТР АЭС. Среди победителей конкурса пять проектов, авторами которых являются полярнозоринские общественные организации.

Проект «Здоровые зубки» принадлежит МСЧ № 118. Инициатива заключается в том, чтобы создать на базе полярнозоринской поликлиники кабинет детской стоматологии. Отличаться он будет не только набором самой современной техники, но и дизайном помещения.

Цель организаторов - преодолеть детские страхи, привить с раннего возраста умение правильно ухаживать за зубами. Как победитель МСЧ № 118 получит грант на реализацию проекта и совсем скоро наши малыши будут ходить к стоматологу с удовольствием.

Всего для участия в конкурсе в этом году был заявлен 141 проект по следующим направлениям: охрана окружающей среды, развитие физической культуры и спорта, культура и творчество, городская среда, информационно-просветительская деятельность в области использования атомной энергии, образовательная деятельность в области использования атомной энергии. По итогам рассмотрения заявок конкурсной комиссией рекомендованы к реализации 42 проекта.

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