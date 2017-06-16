Здравоохранение зашевелилось, но только для Дарьи Стариковой

Больная онкологией Дарья Старикова из Апатитов, которая вчера обратилась по «Прямой линии» к президенту страны Владимиру Путину по поводу проблем в региональной медицине, была экстренно доставлена в реанимацию.

Как сообщил журналистам главврач Апатитско-Кировской центральной районной больницы Юрий Ширяев, принят ряд мер по стабилизации состояния, после чего Дарья была отправлена в областную больницу Мурманска. «После мероприятий в реанимации девушка была направлена санавиацией в Мурманскую областную больницу. Её состояние оценивается как стабильное», - сказал главврач.

Подробности состояния и лечения девушки главврач не сообщил, сославшись на проводимые Следственным комитетом действия в рамках возбужденного накануне уголовного дела.

«Укомплектованность (врачами в Апатитско-Кировской центральной районной больнице. – Ред.) составляет 64%», - сообщил журналистам главврач больницы Юрий Ширяев, отметив, что укомплектованность медсестрами - 96%. Она добавила, что острой потребности в специалистах не отмечается. Необходимость проведенного укрупнения медучреждений в районе он объяснил сокращением численности населения в последние годы: примерно со 150 тысяч человек до 87 тысяч. Он объяснил это переездом жителей в более южные регионы.

Как сообщила на встрече с родственниками девушки губернатор Мурманской области Марина Ковтун, из Мурманска Дарья будет направлена в одну из лучших клиник для дальнейшего лечения.

Как сегодня сообщили в Следственном управлении следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, Дарья Старикова признана в этой ситуации потерпевшей. Следствием устанавливаются факты ненадлежащего исполнения должностными лицами медицинского учреждения своих обязанностей, что могло повлечь постановку неверного диагноза и своевременного невыявления более тяжёлого заболевания.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются конкретные лица из числа медицинских работников, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.