Здравствуй, астрономическая зима!

22 декабря – день зимнего солнцестояния, когда на Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума. Учёные называют этот день началом астрономической зимы, температура воздуха будет постепенно снижаться, минимальные значения обычно фиксируются в январе.

Во многих культурах зимнее солнцестояние ассоциировалось с началом нового года, рождением богов и так далее. У славянских народов этот период знаменовался началом колядок.

Северянам осталось немного потерпеть, полярная ночь скоро станет короче - сперва на минуту в день, а затем всё быстрее и быстрее. Но это будет в новом 2020 году.

Как сообщает Мурманское УГМС, в нашем регионе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег, туман, изморозь. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха -4-9°, при прояснениях -10-15° . Гололедица.