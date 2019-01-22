«Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят» - передвижная выставка открывается в Мончегорске и Никеле

23 января в Музее истории города Мончегорска начинает работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея « Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят». Выставка, посвященная 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, знакомит с почтовыми карточками, открытками, письмами детей периода Великой Отечественной войны.

Детские письма представляют документальное свидетельство ужаса, пережитого детьми в годы войны. Голод, холод, обстрелы, воздушные тревоги дети переносили все это наравне со взрослыми, причём делали это с достоинством. Поражает мужество и спокойствие детей, огромное желание защитить своих родных, помочь им. В каждой строчке письма сквозит неугасаемая надежда на скорую встречу, воссоединение с семьей.

В основе выставки уникальные материалы Историко-литературного музея «Вася Тёркин» г. Санкт-Петербурга, предоставленные директором Вячеславом Леонидовичем Кокиным. Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея представлены документы и репродукции ленинградского художника Алексея Федоровича Пахомова.

Выставка работает до 27 февраля. Время работы: вторник, четверг, пятница - с 10.00 до 18.00; среда - с 10.00 до 19.00; суббота, воскресенье - с 11.00 до 18.00.

В этот же день одноимённая передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея начинает работу в Историко-краеведческом музее Печенгского района. Выставка работает до 28 февраля, время работы: вторник-суббота - с 11.00 до 17.00.