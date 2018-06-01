Верховный суд увеличил лимит SMS-общения коллекторов с должникамиПожилая мурманчанка электрочайником убила знакомого мужчину
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика01.06.18 12:55

«Зебра» и дети катались в троллейбусе

Сегодня для маленьких северян состоялась ежегодная акция «Безопасный троллейбус», которая проводится Управлением ГИБДД УМВД России по Мурманской области и областной детско-юношеской библиотекой в рамках партнерского проекта с АО «Электротранспорт».

Третьеклассники из мурманской гимназии № 8 посетили диспетчерскую троллейбусного парка, увидели, как происходит регулировка движения общественного транспорта в режиме реального времени.

— Специалистам видно, где и какой троллейбус сейчас находится. И если ребенок потерялся, он может подойти к кондуктору и сообщить об этом. Водитель свяжется с диспетчером, который передаст информацию в полицию, — рассказал заместитель генерального директора АО «Электротранспорт» Владимир Буряк.

После экскурсии дети отправились путешествовать по улицам города на троллейбусе.

Экскурсоводами для гимназистов на этом маршруте стали библиотекари и сотрудник ГИБДД. Ребята узнали о городских достопримечательностях, вместе с инспектором вспомнили правила дорожного движения и поведения на улице.

Цель акции — напомнить родителям, что летом у детей появляется больше свободного времени, поэтому необходимо обращать внимание на поведение маленьких мурманчан. Если взрослые видят, что школьники возле дороги ведут себя неправильно, подвергают свою жизнь опасности или нарушают правила дорожного движения, необходимо обращать на это их внимание.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЛатаем «кафтан», а «дыр» всё больше
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 235 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Крепких Ирина
01.06.18 08:14
Не хотят они там работать
Комментарий к новости:В Мурманске появился спецотдел приставов по взысканию алиментов
Александр
31.05.18 07:22
Ну вы даёте. Такую ахинею за чистую монету выдаете.
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Во флотской столице подводную лодку режут на металлолом «под окнами» горожан
Наталья
30.05.18 20:21
Здравствуйте. Мы поменяли окна. Старые рамы работники вынесли и оставили возле подъезда. А на следующий день позвонили с ЖЭКа и сказали, чтобы убирали. Кто должен убирать строительный мусор собственни
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиЛатаем «кафтан», а «дыр» всё больше-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 19 копеек, евро - почти на 14 копеек-PRO ЭнергетикуВерховный суд Российской Федерации подтвердил легитимность действий комитета по тарифному регулированию Мурманской области-PRO ЖКХОбъём задолженности по «котлам» в России составил 78,9 млрд рублей. Пора браться за должников за капремонт МКД-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыВерховный суд увеличил лимит SMS-общения коллекторов с должниками
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика