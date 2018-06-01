«Зебра» и дети катались в троллейбусе

Сегодня для маленьких северян состоялась ежегодная акция «Безопасный троллейбус», которая проводится Управлением ГИБДД УМВД России по Мурманской области и областной детско-юношеской библиотекой в рамках партнерского проекта с АО «Электротранспорт».

Третьеклассники из мурманской гимназии № 8 посетили диспетчерскую троллейбусного парка, увидели, как происходит регулировка движения общественного транспорта в режиме реального времени.

— Специалистам видно, где и какой троллейбус сейчас находится. И если ребенок потерялся, он может подойти к кондуктору и сообщить об этом. Водитель свяжется с диспетчером, который передаст информацию в полицию, — рассказал заместитель генерального директора АО «Электротранспорт» Владимир Буряк.

После экскурсии дети отправились путешествовать по улицам города на троллейбусе.

Экскурсоводами для гимназистов на этом маршруте стали библиотекари и сотрудник ГИБДД. Ребята узнали о городских достопримечательностях, вместе с инспектором вспомнили правила дорожного движения и поведения на улице.

Цель акции — напомнить родителям, что летом у детей появляется больше свободного времени, поэтому необходимо обращать внимание на поведение маленьких мурманчан. Если взрослые видят, что школьники возле дороги ведут себя неправильно, подвергают свою жизнь опасности или нарушают правила дорожного движения, необходимо обращать на это их внимание.