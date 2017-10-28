Зебра провела «Шагающий автобус» по безопасному маршруту

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Мурманского центра развития волонтерского движения и педагогами провели ребят из 3 класса гимназии №7 по безопасному маршруту.

Каждый ученик гимназии ежедневно проходит маршрут «дом - школа - дом». Четко запомнить безопасную дорогу от места жительства до места учебы ребятам помогает светодиодная схема, расположенная в фойе учебного заведения. Юным участникам дорожного движения организаторы мероприятия еще раз напомнили и разъяснили схемы безопаснного движения, рассказали о правилах перехода проезжей части и о правильном поведении на тротуарах и обочинах.

После профилактичческой беседы дети отправились в «Шагающем автобусе» на практике изучать безопасные маршруты в школу. Путь проходил через наиболее опасные участки ежедневного следования гимназистов. Он включал нерегулируемые и регулируемые пешеходные переходы, а также арки, которые считаются «дорожными ловушками» для пешеходов.

Кроме того, в процессе следования по маршруту с ребятами госавтоинспекторы повторили дорожные знаки, встречающиеся на их пути и, конечно же, напомнили об использовании световозвращающих элементов.

Педагоги гимназии №7 отметили пользу подобных акций и пригласили полицейских на новую встречу.