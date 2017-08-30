«Зелёная Россия» зовёт жителей флотской столицы на субботники

Глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина провела совещание по организации в муниципалитете Всероссийской акции «Зелёная Россия». По плану флотская столица выйдет на зелёный субботник 2 сентября в 10.00.

В совещании приняли участие руководители и представители организаций, учреждений, предприятий муниципалитета. В начале встречи глава администрации рассказала о Всероссийской акции, напомнила, что жители ЗАТО уже в 4 раза принимали в ней участие.

Схема территорий, закрепленных за учреждениями, организациями и предприятиями, традиционная. Все хорошо знают свои объекты. Причём, активистов ждёт не только уборка на свежем воздухе, но и культурно-массовые мероприятия.

Если кто-то не сможет выйти на общегородскую уборку в назначенный день - ничего страшного. Акция продлится до 30 сентября, так что возможность вступить в борьбу за чистоту будет у всех. Собранный мусор следует упаковывать в мешки и выставить на проезжую часть, откуда их потом заберет специально выделенный транспорт. Для тех, кто готов вывести мусор на свалку самостоятельно, можно получить талоны в администрации.