«Зелёная волна» прокатилась по Североморску

Антон Если скульптура Святого Николая будет огромная, то это будет круто. Желательно, чтобы не ниже Алёши. Комментарий к новости: На Северном флоте будет установлен памятник святому покровителю мореплавателей Николаю Чудотворцу

Петр Матвейчук Сначала ответьте себе на вопрос: "А кому и где вы нужны?", а потом принимайте решение о выезде. Согласен, опрос ни о чём! Комментарий к новости: 43% жителей Мурманской области хотят покинуть свой регион