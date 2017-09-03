Мурманская область. Арктика03.09.17 08:55
«Зелёная волна» прокатилась по Североморску
2 сентября североморцы приняли активное участие во Всероссийской акции Исполняющий обязанности главы ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев, депутаты Совета депутатов флотской столицы, муниципальные служащие, возглавляемые главой администрации Ириной Нориной приняли активное участие в уборке территории спортивной площадки на улице Адмирала Сизова.
В акции приняли участие и жители домов, проживающих на этой улице.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 575 человек
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Последние комментарии
Антон
02.09.17 21:09
Если скульптура Святого Николая будет огромная, то это будет круто. Желательно, чтобы не ниже Алёши.
Петр Матвейчук
01.09.17 13:36
Сначала ответьте себе на вопрос: "А кому и где вы нужны?", а потом принимайте решение о выезде. Согласен, опрос ни о чём!
Комментарий к новости:43% жителей Мурманской области хотят покинуть свой регион
НаталиВ
01.09.17 13:22
Хотелки - это одно, а кто думает уехать реально, уже уехали или пакуют чемоданы. Так что этот опрос - фигня!
Комментарий к новости:43% жителей Мурманской области хотят покинуть свой регион
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