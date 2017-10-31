Зеленоборский благоустраивается, привлекая дополнительное финансирование

В Кандалакшском районе преображается не только районный центр. На днях глава Кандалакшского района и гп.Кандалакша Михаил Павлов проверил, как идёт реализация соответствующих проектов в Зеленоборском, где активно благоустраиваются придомовые территории и общественные пространства.

Городское поселение активно участвует во всех программах, которые позволяют привлечь для этого дополнительное финансирование. В частности, в рамках областного конкурса поддержки местных инициатив преобразился сквер Сосновый, который власти поселения начали благоустраивать ещё в прошлом году: в 2017 году в сквере появились мощеные дорожки, детские площадки, скамейки и урны, цветники и красивое улично освещение. Все запланированные работы здесь фактически завершены.

В рамках программы «Формирования комфортной городской среды» партии «Единая Россия» благоустраиваются два двора и две общественные зоны. Так возле дома 41 на улице Энергетическая уже появился большой детский игровой комплекс, а на улице Заводская завершается реконструкция старой хоккейной коробки: смонтированы новые борта, установлено освещение, завезён материал для отсыпки основания. В общей сложности властям городского поселения удалось привлечь дополнительных средств на благоустройство по указанным программам более 7 миллионов рублей. Ещё почти полмиллиона рублей было собрано местными жителями и организациями. Для сравнения, это порядка 30% от собственных доходов бюджета. И на этом работы не закончатся. Уже в ближайшее время в Зеленоборском пройдёт обсуждение проектов народных инициатив и «Формирования комфортной городской среды», которые будут реализованы в 2018 году.