«Зелёный патруль» включил Мурманскую область в первую десятку благополучных с точки зрения экологии субъектов РФ

В десятке благополучных с точки зрения экологии субъектов РФ оказались Курская, Мурманская, Белгородская и Ульяновская области, а также мегапролис Санкт-Петербург, республики Чувашия и Коми.

А самыми благополучными регионами России с точки зрения экологической обстановки по итогам весны-2018 стали Тамбовская область, Горный Алтай и Алтайский край, сообщает телеканал «RT» со ссылкой на данные Экологического рейтинга субъектов России, подготовленные общественной организацией «Зеленый патруль».

«На место в десятке лучших могут претендовать Краснодарский край, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария», — прокомментировал результаты рейтинга председатель правления «Зелёного патруля» Андрей Нагибин.

Самыми проблемными в вопросах экологии оказались два уральских региона — это Свердловская и Челябинская области, а также Подмосковье.