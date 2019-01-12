Мурманск попал на четвёртое мест в топе-5 морских портов РФВ Мурманской области продолжается рост цен на продукты питания
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика12.01.19 09:30

Земля теряет ледяные шапки на полюсах

Льды Антарктиды сократились до рекордных для января значений. Площадь ледяных панцирей составила всего 5,4 млн кв. км. Это минимальный показатель с начала регулярных записей, то есть с 1978 года, сообщает «National Snow and Ice Data Center».

Специалисты отмечают, что лёд сильнее всего тает к концу февраля – началу марта, то есть ближе к завершению лета в Южном полушарии. Но в декабре 2018 года этот процесс шел еще более активно, чем обычно – ледники теряли до 253 тысяч квадратных километров в сутки.

Протяженность антарктического морского льда в этом году удивительно низкая, не только вблизи шельфа Росса, но и вокруг большей части континента, заявили климатологи Вашингтонского университета в интервью изданию Grist. Региону предстоит еще шесть-восемь недель интенсивного таяния. Не исключено, что может быть установлен новый абсолютный антирекорд.

Предыдущий был зафиксирован совсем недавно, в 2017 году. Тогда площадь ледяного покрова в Антарктиде сократилась до 2,28 миллиона квадратных километров.

Исследования показывают, что на Северном полюсе средняя площадь льда также сокращается – в декабре 2018 года она на 980 тысяч квадратных километров «отстала» от средних значений за 1981-2010 годы. Минувший год признали третьим в рейтинге исторических минимумов.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика46% предпринимателей считают, что местные чиновники постоянно создают преграды для бизнеса
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...Общество явно не любит власть и терпеть не может бизнес, или Герои нашего времени
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Игорь В.
12.01.19 08:53
Такое путешествие займёт несколько месяцев, затраты большие. А откуда такие шальные деньги на этот экстрим?
Комментарий к новости:Три смельчака хотят покорить побережье Арктики
Горожанка.
09.01.19 23:36
Доброй ночи. С интересом горожане и гости города-героя послушали, а затем и посмотрели интервью директора МБУ КШМ в программе «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». Очень содержательное интерв
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: В кадетской школе плюсов много - Сергей Цветков
Оксана
07.01.19 22:39
Добрый день! Обратилась в УК с вопросом очистки козырька балкона от наледи (5 этаж, внешняя сторона дома). Ответ: это не входит в наши обязанности, решайте в частном порядке. Сами счистить наледь не с
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире12:55Мультфильмы (6+)13:15«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжается рост цен на продукты питания-PRO ВалютуРеальный эффективный курс рубля за 2018 год упал на 6,9%-PRO ЭнергетикуНа гидростанциях филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» завершился основной этап внедрения современных систем контроля работы гидроагрегатов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 января-PRO Нефть и газПроект перегрузочных СПГ-комплексов в Арктике может войти в план развития инфраструктуры-PRO ЗаконыС 1 января 2019 года начал действовать ряд региональных законов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 85 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика