Земля теряет ледяные шапки на полюсах

Льды Антарктиды сократились до рекордных для января значений. Площадь ледяных панцирей составила всего 5,4 млн кв. км. Это минимальный показатель с начала регулярных записей, то есть с 1978 года, сообщает «National Snow and Ice Data Center».

Специалисты отмечают, что лёд сильнее всего тает к концу февраля – началу марта, то есть ближе к завершению лета в Южном полушарии. Но в декабре 2018 года этот процесс шел еще более активно, чем обычно – ледники теряли до 253 тысяч квадратных километров в сутки.

Протяженность антарктического морского льда в этом году удивительно низкая, не только вблизи шельфа Росса, но и вокруг большей части континента, заявили климатологи Вашингтонского университета в интервью изданию Grist. Региону предстоит еще шесть-восемь недель интенсивного таяния. Не исключено, что может быть установлен новый абсолютный антирекорд.

Предыдущий был зафиксирован совсем недавно, в 2017 году. Тогда площадь ледяного покрова в Антарктиде сократилась до 2,28 миллиона квадратных километров.

Исследования показывают, что на Северном полюсе средняя площадь льда также сокращается – в декабре 2018 года она на 980 тысяч квадратных километров «отстала» от средних значений за 1981-2010 годы. Минувший год признали третьим в рейтинге исторических минимумов.