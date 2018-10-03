Землю сельхозназначения дадут казакам в аренду без конкурсов

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Валерия Пантелеева. Парламентарии обсудили проект закона Мурманской области, определяющий перечень территорий, на которых договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной или государственной собственности, заключается без проведения торгов в случае его предоставления религиозным организациям, а также казачьим обществам для сельскохозяйственного производства, сохранения и развития их традиционного образа жизни и хозяйствования.

В законопроекте приводится девять муниципальных образований региона, где возможно исполнение данных условий: Кандалакшский, Терский, Кольский, Печенгский, Ковдорский районы, а также города Полярные Зори, Мончегорск, Апатиты и Оленегорск с подведомственной территорией.

– Этот законопроект, прежде всего, направлен на развитие агропромышленного комплекса в нашем регионе. Сейчас порядка 12 тысяч гектаров сельхозугодий простаивают. Я считаю, что мы можем предоставить преимущество религиозным и казачьим организациям, которые намерены заниматься сельским хозяйством на территории области. В региональном профильном министерстве уже есть заявки на аренду земель сельхозназначения для выращивания кормов и картофеля. Подчеркну, что виды деятельности на арендуемых участках должны строго соответствовать закону, – отметил Валерий Пантелеев.

Комитет поддержал концепцию законопроекта и рекомендовал областной Думе принять его в первом чтении.