Зенитчики Северного флота на полигоне Капустин Яр провели первые стыковочные боевые стрельбы ЗРК «Тор-М2ДТ»

Сегодня на полигоне Капустин Яр в Астраханской области впервые проведены стыковочные боевые стрельбы зенитного ракетного комплекса «Тор-М2ДТ» по воздушным мишеням. Военнослужащие подразделения ПВО соединения Северного флота, прошедшие переподготовку на базе учебного центра (войск противовоздушной обороны Сухопутных войск), выполнили пуски зенитных ракет. Стрельба осуществлялась в условиях активных радиопомех, при этом мишени имитировали поведение воздушных объектов условного противника.

В ходе проведения стрельб расчёты комплексов уничтожили все скоростные маневрирующие мишени, запускаемые с разных направлений и летящие на минимальных и максимальных высотах.

После завершения стрельб личный состав вернётся в пункт постоянной дислокации и заступит на боевое дежурство.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» впервые был представлен общественности в 2017 году на Параде Победы. «Тор-М2ДТ» - арктический вариант комплекса «Тор-М2», установленный на двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-30М. Боевые машины ЗРК обладают уникальной проходимостью, могут преодолевать рвы, плавать, не теряют свою работоспособность при более чем 50-градусном морозе. Они обладают возможностью поражать цели через несколько секунд после их обнаружения. Комплекс обеспечивает успешное решение боевых задач в любой обстановке, в том числе – в условиях активного радиоэлектронного противодействия, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.