Зенитчики Северного флота отразили налет авиации условного противника на Беломорскую военно-морскую базу

В зенитном ракетном полку, прикрывающем Беломорскую военно-морскую базу Северного флота, прошло тактико-специальное учение с подразделениями войск противовоздушной обороны по обнаружению и уничтожению средств воздушного нападения условного противника.

Военнослужащие зенитных ракетных дивизионов совершили марш на штатной технике по пересеченной местности в заданный район, отработали вопросы противодиверсионной обороны колонн боевой техники.

В ходе активной фазы учения расчёты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 отработали задачи по обнаружению, идентификации, выдаче целеуказаний и сопровождению воздушных целей в зоне ответственности в условиях активного применения «противником» средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Кроме того, боевые расчёты провели электронные пуски ракет, успешно поразив все воздушные цели, имитирующие группу бомбардировщиков условного противника, роль которых выполняли фронтовые бомбардировщики Су-24 авиационного полка Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в 2017 году подразделения противовоздушной обороны Северного флота выполнили около 20 боевых пусков на полигоне Ашулук (Астраханская область). Все цели были уничтожены на оценку «хорошо» и «отлично».