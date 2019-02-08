Зенитчики Северного флота приступили к освоению арктического зенитного ракетного комплекса «Тор-М2ДТ»

так этого и стоило ожидать! Европа психует, Россия - враг Вселенной, источник всех бед. А на работу Печенганикеля Норвегия давно зуб точит, хотят, чтобы его закрыли.

ольга

Добрый день. Переехала в 5-этажный дом. Я мать с ребёнком, на лестнице установлены швеллеры для колясок, угол очень резкий и сама площадка перед входной дверью шириной 1 м и глубиной 0,6 м. дверной п