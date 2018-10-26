Зенитчики Северного флота стреляют на полигоне Ашулук

Более 500 военнослужащих соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Северного флота приступили к выполнению практических задач в ходе тактического учения на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Данное учение является основным контрольным мероприятием боевой подготовки соединения в летнем периоде обучения.

Военнослужащие зенитных ракетных дивизионов отработают полный комплекс задач по своему основному предназначению, в том числе выполнят стрельбы на марше и в позиционном районе. В течение нескольких дней флотские зенитчики поразят до десяти мишеней, имитирующих различные средства воздушного нападения условного противника: от самолётов до баллистических ракет.

В стрельбах задействованы модернизированные комплексы С-300 и С-400. Их боевые расчёты уже провели первые пуски ракет по низколетящим малоразмерным воздушным целям.

Выполнением боевых упражнений проверил командующий объединением адмирал Николай Евменов, прибывший на полигон для контроля действий подчинённых сил.