Зенитчики тактической группы Северного флота выполнили в Арктике стрельбы из ЗРПК «Панцирь-С1»

С зенитным подразделением тактической группы Северного флота, дислоцированным на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова), проведено тактическое учение по совершенствованию навыков применения вооружения в арктических условиях с выполнением боевых стрельб из новейших самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1».

В ходе учения боевые расчёты ЗРПК выполняли стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и средства воздушного нападения условного противника. В качестве мишеней применялись макеты вертолёта и бронетранспортёра, расположенные на значительном удалении от ЗРПК. Они были успешно поражены из скорострельных пушек.

По оценке командования, проведенное учение еще раз подтвердило высокую надежность боевой техники, подготовленной к эксплуатации в условиях Арктики. Была также отмечена высокая точность поражения мишеней.

На вооружении тактической группы Северного флота на острове Котельный стоят несколько ЗРПК «Панцирь-С1» на шасси КамАЗ-6560. По своим тактико-техническим характеристикам они способны поражать ракетным вооружением воздушные, наземные и морские цели, находящиеся на различном удалении на высоте до 15 км.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, эффективная дальность стрельбы пушечным вооружением - 4 км. При этом скорострельность 30-мм орудия составляет 5 тысяч выстрелов в минуту. Для хранения и обслуживания ЗРПК «Панцирь-С1» на острове Котельный созданы все необходимые условия. Военная техника размещена в специальных тёплых боксах, являющихся частью инфраструктуры административно-жилого комплекса «Северный клевер», и позволяющим ей быть в постоянной боеготовности по температурному режиму.