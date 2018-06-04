Жадного руководителя накажет прокуратура

Прокуратурой Первомайского административного округа г.Мурманска выявлены нарушения требований трудового законодательства в деятельности предприятия, выразившиеся в выплате заработной платы ниже установленного минимального размера оплаты труда.

Установлено, что организацией, расположенной на территории Первомайского административного округа Мурманска, с сентября по декабрь 2017 года двум работникам предприятия выплачивалась заработная плата ниже установленного минимального размера оплаты труда в Мурманской области.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой округа в отношении директора общества возбуждено два дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (предусматривающей наказание в виде штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч рублей до 20 тысяч), а также внесено представление об устранении выявленных нарушений.