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Мурманская область. Арктика21.06.19 10:45

Жадные банки и бедные россияне надувают «пузырь» в потребительском кредитовании?

Министр экономического развития Максим Орешкин вновь поднял тему экономических и социальных рисков бурного роста потребительского кредитования, призвал остановить разрастание «пузыря» в этом сегменте. «Первое - это надо остановить рост этого «пузыря», я именно так его назову, в этом секторе. Второе - смотреть, как уже работать с теми конкретно людьми, которые попали в непростую жизненную ситуацию из-за этих потребительских кредитов», - сказал Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 24».

- Есть ряд предложений. Я знаю, у депутатов Государственной Думы есть такие предложения, сейчас вместе с ними работаем. Я думаю, эти инициативы, когда время придёт, будут озвучены, - добавил министр.

Он подчеркнул, что первостепенной задачей является прекращение «увеличения той проблемы, которая есть». «Проблема не только в банковском кредите, ужасная ситуация складывается, мое мнение, в микрофинансовых организациях», - сказал Орешкин, обратив внимание на высокие ставки по займам МФО. «Люди, которые попадают в эти «долговые ямы», они просто из них выбраться не могут», - отметил он.

Орешкин привёл данные Росстата, показывающие рост уплаченных населением процентов по кредитам в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 29%. «В 2019 году будет не меньшая цифра, потому что у нас потребительское кредитование, где основные проценты уплачиваются, оно темп роста только ускоряет», - высказал мнение министр.

Он добавил, что у проблемы, связанной с быстрорастущим потребительским кредитованием, есть два аспекта: экономический и социальный. Говоря о социальном аспекте, Орешкин напомнил об исследовании ЦБ, показавшем, что свыше 50% кредитов выдаются именно тем гражданам, у которых платёж по ссудам превышает 40% месячного дохода. «Очень тяжелая история для тех конкретно людей. Влезание в эту «долговую яму» просто полностью обрезает их реальные располагаемые доходы», - сказал он.

Экономический аспект связан с тем, что банки, сфокусировавшиеся на одном типе кредитов (потребительских), меньше предоставляют другие кредиты (ипотечные и корпоративные). «Банки в этом году все полностью нацелились именно на потребительский кредит. Возьмите любой бизнес-план банка (всех крупных наших банков), там записано - расти по потребительскому кредиту быстрее рынка. Все стараются расти быстрее рынка, и поэтому мы по последним месяцам - апрель и май - видим рекордные темпы выдачи потребительских кредитов, особенно в апреле было очень высокое значение. Я думаю, эта ситуация сохранится на ближайшие месяцы», - добавил Максим Орешкин.

Министр согласился, что необеспеченное розничное кредитование сформировало часть потребительского спроса. «Но нужно понять качество с точки зрения роста экономики этого спроса. Это в основном импорт, это прямое давление на уровень цен в сторону повышения. И понятно, что ЦБ реагирует на это повышением процентных ставок, сам себя загоняет в такую ситуацию, когда из-за роста потребительского кредитования ЦБ повышает базовые ставки, которые влияют на ипотеку, влияют на корпоративные кредиты, но на потребительские кредиты не очень влияют вообще», - заявил Орешкин.

Минэкономразвития и ЦБ не раз расходились в оценке рисков потребительского кредитования. Так, в начале июня в рамках Петербургского международного экономического форума Максим Орешкин заявил, что существенный рост необеспеченного кредитования несет основные риски вхождения российской экономики в рецессию и если ничего не предпринимать, то она может наступить в 2021 году. Глава Банка России Эльвира Набиуллина абсолютно не согласилась с этим тезисом. Она отметила, что в первую очередь кредиты вынуждены брать не очень обеспеченные люди с низкими доходами для поддержания уровня жизни, что является экономической проблемой.

 

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