Жаль, что представители управляющих компаний начинают действовать только после того, как им выносятся предупреждения - Татьяна Прямикова

Деятельность управляющих компаний находится на постоянном контроле городских властей. Сегодня специалисты управления Первомайского округа провели очередной рейд по проверке работы ООО «МеТиА» и качества предоставления коммунальных услуг во дворе дома № 47 по улице Зелёной.

Месяц назад представителям УК были сделаны предупреждения по поводу захламленности контейнерной площадки крупногабаритным мусором и твёрдыми бытовыми отходами.

- По данному факту были составлены материалы и направлены в отдел по контролю за исполнением административного законодательства, — рассказал заместитель начальника отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Первомайского административного округа Сергей Тарасенко.

Такие рейды проводятся в рамках программы «Мурманск - город чистоты». Специалисты округов составляют акты, протоколы, выписывают штрафы. За 2017 год только на территории Первомайского округа проведено 102 проверки, составлено 798 актов, наложено штрафов более чем на 2 миллиона рублей.

- Очень жаль, что представители управляющих компаний начинают действовать только после того, как им выносятся предупреждения. Ведь именно они отвечают за чистоту мурманских дворов, соблюдение графика вывоза мусора, состояние общедомового имущества, - подчеркнула заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Татьяна Прямикова.

Если управляющая организация не выполняет свои обязательства, горожане могут пожаловаться не только в управления округов, но и в государственную жилищную инспекцию и даже прокуратуру.