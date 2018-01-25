Жалоба позвала в дорогу главу ЗАТО

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков не оставляет без внимания обращения к нему граждан, поступающие во время личных приёмов и через виртуальную приёмную, стремится оперативно принимать по ним решения.

25 января он вместе с председателем Совета депутатов Евгением Алексеевым, представителями коммунальных служб и управляющей компании выехал на улицу Кортик флотской столицы по обращению жительницы дома № 12, которая во время личного приёма пожаловалась на холод в квартире.

Прибыв на место, Владимир Васильевич вник в ситуацию, потребовав от работников коммунальных служб принять меры по утеплению подъезда, установке второй двери, восстановлению отопления в цокольном этаже.

- Прошу доложить о принятых мерах через неделю, - потребовал глава ЗАТО. Он дал поручение выполнить работы по изоляции подвала от проникновения посторонних лиц, а летом промыть систему отопления. Представителю управляющей компании поставлена задача не менее двух раз в неделю проводить приём граждан по коммунальным проблемам.