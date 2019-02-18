Жалобы рыбопромышленников Северного бассейна, связанные с внедрением отечественной спутниковой системы «Гонец, дошли до Росрыболовства

Заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провёл 14 февраля заседание объединенного штаба по вопросам организации рыболовства на Северном и Дальневосточном рыбохозяйственных бассейнах. В аудио-видеоконференции участвовали капитаны судов, руководители рыбопромышленных предприятий, представители органов власти субъектов Российской Федерации, Пограничной службы ФСБ России, территориальных управлений Росрыболовства и отраслевых объединений.

«Мы проводим штабы для оперативного реагирования на возникающие вопросы, проблемы. На сегодняшнем заседании будем обсуждать меры по предотвращению нарушений правил рыболовства и обеспечению безопасности мореплавания в районах промысла, а также затронем вопросы организации производственной деятельности флота», – отметил Илья Шестаков.

Ещё один вопрос связан с изменениями закона о государственной границе, вступившими в силу в конце января, в отношении пересечения границы при неблагоприятных условиях для перегрузки уловов и продукции. Представители компаний жалуются, что региональные Пограничные управления отказывают рыбопромысловым судам в праве пересечь госграницу для перегрузки рыбной и иной продукции из уловов во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации. В связи с этим флот вынужден ждать улучшения погодных условий для перегруза рыбной продукции за пределами территориального моря Российской Федерации. Пути решения этой проблемы Росрыболовство рассматривает совместно с Пограничной службой. Уже на следующей неделе запланировано межведомственное совещание по этому вопросу.

Вторым блоком были рассмотрены вопросы организации промысла в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях Северного бассейна. Рыбаки считают, что следует продлить переходный период, связанный с внедрением отечественной спутниковой системы «Гонец», а также рассмотреть возможность объединения промысловых районов Баренцева и Норвежских морей при освоении квот. Руководитель Росрыболовства поручил проработать тему переходного периода и провести отдельное совещание с судовладельцами по итогам. «Что касается объединения зон, то сейчас мы готовим соответствующие изменения в Правила рыболовства, чтобы в этой части можно было спокойно работать», – подтвердил Илья Шестаков. Глава Росрыболовства поручил подготовить и провести в начале марта совещание по организации рыболовства в Северном бассейне, где, в частности, будут подняты вопросы по российскому промыслу в районе регулирования НАФО.

«Все темы нам понятны, они очень важные и актуальные. Вопросы, которые вы задали, взяты в проработку. По ряду из них мы уже видим решения, однако нужно время, чтобы их принять. По другим пунктам обязательно будут даны соответствующие поручения. Выработаем и примем меры, исходя из компромисса между позициями науки и контролирующих органов, безусловно, с учетом мнения рыбацкого сообщества, рыбацкого бизнеса», – заверил Илья Шестаков, пишет пресс-служба Росрыболовства.