Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин

Уходящая неделя была наполнена информационными потоками разных уровней – от международного до регионального. Если к ним относиться серьёзно, то можно сойти с ума. Ведь только заявление Дональда Трампа, президента США, о нанесении военного удара по Ирану всполошило участников нефтяного бизнеса.

Трамп пожалел 150 иранцев, а Амир Али Хаджизаде – 35 американцев

Но, слава Богу, на своей странице в «Twitter» импульсивный глава Америки заявил, что отдал приказ о приостановке военного удара по территории Ирана за десять минут до того, как тот мог произойти. Напомним, что американские военные хотели сделать это после того, как был сбит их беспилотник. Президент США добавил, что в результате ответной атаки могли погибнуть 150 человек.

Отметим, ранее нежелание проливать лишнюю кровь продемонстрировал и Тегеран. Командующий воздушно-космическими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде рассказал, что воздушное пространство страны нарушил не только беспилотник, но и американский патрульный самолёт P8, на борту которого находились 35 человек.

Бог не предотвратил русофобскую провокацию

Неспокойно и на ближних подступах к России. На уходящей неделе в столице Грузии Тбилиси начались беспорядки во время открытия Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Националисты ворвались в здание парламента Грузии и захватили его. К ним присоединились оппозиционные силы, которые устроили в центре города митинг. Они протестовали против участия российских граждан в работе Межпарламентской ассамблеи православия. Российская делегация была вынуждена покинуть Грузию и вернуться на родину.

Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ недавнюю ситуацию в Грузии. Он заявил, что русофобская провокация, которая была спровоцирована экстремистскими элементами в Грузии в отношении российских депутатов, рассматривается как опасное проявление.

Президент РФ Владимир Путин подписал 21 июня указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано «на время действия запрета... воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».

Не верим жизни на Земле, ищем её на Марсе

Падкие до сенсаций СМИ на этой неделе тиражировали сообщение NASA о том, что марсоход «Curiosity» обнаружил в атмосфере Марса «высокое содержание метана».

По данным газеты «The New York Times», образцы воздуха на Марсе были взяты 19 июня, в среду, а уже в пятницу учёные NASA, проведя ряд экспериментов, установили, что речь идёт о высоком содержании в воздухе метана, который может служить газом-биомаркером. Хотя официально об открытии до сих пор объявлено не было, многие журналисты с радостью сообщили, что на Марсе обнаружены признаки жизни! Они обосновывают свои надежды на жизнь на далёкой планете тем, что, например, метан в качестве конечного продукта обмена веществ вырабатывают земные бактерии, которые живут в местах с ограниченным количеством воздуха, например, под землей или в кишечном тракте у животных.

Дело осталось за малым – мотивацией

Более 2,5 миллиона обращений поступили на «прямую линию» с Президентом страны Владимиром Путиным, которая прошла 20 июня. Как сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, мероприятие понравилось большей части граждан. «Можно констатировать одно — «линию» ждали, «линию» слушали и смотрели. В большей части она понравилась, понравилась однозначно», - почему-то уверен Песков. «Прямая линия» с президентом длилась 4 часа 8 минут. Владимир Путин успел ответить более чем на 80 вопросов.

Напомним, что ежегодную «прямую линию» Владимир Путин проводит с 1999 года. Вот этот постоянный интерес со стороны граждан за такое продолжительное время должен заставить главу государства задуматься над вопросом, а всё ли в родном царстве-государстве ладно, хорошо ли выполняют свои обязанности бояре-губернаторы в своих вотчинах, почему это миллионы холопий каждый год бьют челом к царю-батюшке по «прямой линии». Но, видимо, солцеликому не до этого, если на границах и за океаном чёрте что творится…

В народе про бессмысленное и бесполезное занятие говорят: «толочь воду в ступе». Проведение «прямых линий», как мне кажется, из этой категории, так как они не приводят к системным изменениям в стране. А решают сиюминутные частные или корпоративные проблемы. И в этой оценке меня в очередной раз убедил ответ Владимира Путина на вопрос, который пришёл через социальную сеть «ВКонтакте», об экономике: «Мне бы хотелось узнать о планах дальнейшего развития экономики нашей страны, будет ли более глубокий уклон в рыночную экономику? Вернёмся к командно-административной или будет такая же смешанная, из-за которой экономика России сейчас в состоянии стагнации?», - Булдаков Василий.

«Во-первых, у нас нет экономистов 90-х сейчас, где они? Назовите хоть одну фамилию. Разве только Алексей Леонидович Кудрин, и то не в полном объёме, но, тем не менее, да и тот перековался, он уже, по-моему, дрейфует в сторону Сергея Глазьева, поскольку хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить, - растолковывает Владимир Путин. - Правда, ему тут же его коллеги, почти ученики оппонируют и говорят о том, что это приведёт к инфляции. И так далее. Они пускай и поспорят.

Но у нас реально нет никаких экономистов 90-х годов. Какие-то идеи, может быть, монетаристские, они присутствуют, мы это видим, но нет и экономической системы девяностых годов. Почему? Во-первых, у нас нет такой инфляции, которая была, там 30 с лишним процентов, у нас нет таких долгов, которые были, зашкаливали. У нас нет зависимости от МВФ. Наоборот, наши золотовалютные резервы растут, они сейчас уже превысили планку 500 миллиардов долларов и продолжают расти. У нас нет долгов, у нас есть, к сожалению, единичные случаи, связанные с несвоевременной выплатой заработной платы, даже с долгами.

Но у нас ничего подобного нет из того, что было в 90-х, когда по полгода не платили зарплату, денежное довольствие военнослужащим не платили месяцами. Единственным источником существования часто оставалась пенсия, да и ту не платили своевременно. Она была вообще ничтожной и не платили своевременно. Но ничего подобного сейчас нет.

Но самое главное, может быть, в другом. Самое главное в том, что чистой рыночной экономики либо чистой административно-командной просто не существует, а вот смешанная, о которой здесь сказал человек, который обратился к нам, ко мне, во всём мире присутствует.

Вообще, как только начинаются какие-то сбои в экономике, проблемы начинаются, тут же возрастает роль государства. Как только накопления возрастают, как только ситуация успокаивается, сразу государство из экономики уходит. Это везде, во всех странах мира происходит. И у нас это всегда происходило в кризисные времена.

А вот страны со смешанной экономикой развиваются, кстати, быстрее, чем другие: Китай, отчасти Индия. В Китае сейчас поменьше темпы роста экономики, чем в Индии, но всё равно остаётся одним из локомотивов мировой экономики. Да и Индия тоже.

А в западных экономиках? Посмотрите, там никто ничего не имеет против, а с другой стороны, наоборот, подталкивают такую тему, как стратегическое планирование в отраслях. Это всё есть, поэтому и нам нужно иметь это в виду и использовать всё это.

Но главное, на что нужно обратить внимание, и мы вчера тоже разговаривали на этот счёт и с Министром экономики, я согласен полностью, – мотивация. В какой бы системе человек ни работал – либо в плановой административной, либо в рыночной, – мотивация должна быть обеспечена. Только тогда мы сможем решать задачи, которые стоят перед страной».

Если воспринимать эти слова за истину, то дело осталось за малым – мотивацией. А она в нашей стране синоним слову «зарплата». Но только мотивирующий эффект она имеет у чиновников, а не у рядовых россиян.

В ходе «прямой линии» Владимир Путин обратил внимание на бегущую строку: «Извините, пожалуйста, я тоже отреагирую здесь на некоторые СМС, или что там на экране идёт: «Когда чиновники будут получать зарплату, как рядовые работники?» Знаете, я много видел таких обращений. Представим себе, что министр будет получать, как рядовой работник. Как бы ни было, я говорю об этом с болью в сердце, мне бы очень хотелось… Помните известную шутку: «Мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных». Мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались.

В чём может быть засада, если мы сейчас просто возьмём и резко понизим уровень заработной платы чиновников, министров или даже руководителей крупных государственных компаний? Мы просто не найдём достаточно квалифицированных кадров. Они все разбегутся по частным конторам или за границу уедут, и в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны и этих рядовых работников, о которых мы говорим, потому что не будет приниматься эффективных решений, не будут формулироваться планы развития и некому будет их реализовывать. Ведь человек должен получать от уровня своей квалификации, от уровня своих деловых, личных качеств и так далее и, конечно, от результатов своей работы – это само собой разумеется.

Но в чём я с вами согласен – это то, что это не должно быть запредельно, разница не должна быть колоссальной. Если обратиться к руководителям наших крупных государственных компаний, здесь тоже есть своя особенность. Меня тоже иногда цепляет, когда я смотрю, честно вам говорю. Я говорил, кстати, им об этом уже неоднократно, когда смотришь на уровень их дохода. Но дело в том, что у них в компаниях, и это тоже объективная необходимость, много работает в том числе иностранных специалистов, и уровень доходов этих иностранных специалистов считается от первых лиц. Понимаете, если им резко понизить, там тоже будет дефицит кадров, так же как в здравоохранении, и из-за этого могут быть достаточно серьёзные последствия.

Тем не менее, ещё раз вернусь к этому, разница не должна быть колоссальной. Здесь я с вами согласен. Об этом мы должны подумать».

И последнее. Не знаю, чем руководствовались организаторы и ведущие этого мероприятия, но, на мой взгляд, вопрос: «Скажите, пожалуйста, только честно: Вы инопланетянин?», - лучше бы прозвучал в США для Трампа, чем для главы нашей страны.

Влад СЕВЕРНЫЙ.