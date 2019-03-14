Жаркая Арктика-2018

Прошедший 2018 год в Арктике стал вторым в череде самых тёплых за последние 80 лет. При этом температуры в среднем для Русского Севера растут высокими темпами - на три четверти градуса за десятилетие. Такие данные содержатся в подготовленном Росгидрометом докладе об особенностях климата на территории РФ за 2018 год, размещенном на официальном сайте ведомства.

В Арктике 2018 год был очень тёплым (второй с 1936 г .): среднегодовая температура на 2.5 градуса выше нормы, говорится в докладе. Авторы документа отмечают, что области крупных положительных аномалий температуры в России располагались преимущественно в восточной части евразийской территории РФ, особенно на Чукотке: аномалия на Чукотке составила +3.9 градуса и заняла рекордное первое место.

В целом, метеорологи отмечают неуклонный рост средних значений температуры для всей Северной полярной области (СПО) России в последние тридцать лет (с 1989 по 2018 гг.).

«В целом для СПО линейный тренд среднегодовой температуры составил 0,76°С/10 лет. Наиболее высокие темпы роста отмечены в районе Карского моря: около 1,59°С/10 лет», - говорится в докладе.

Отдельно отмечается, что температуры стремительно растут в районе Северного морского пути. Они увеличились с конца 1990-х гг. примерно на 5 градусов зимой и примерно на 1 градус летом. Ледяной покров также продолжает сокращаться.

«Ледяной покров в Сибирских арктических морях к концу лета быстро сокращался начиная с 1998 года, уменьшившись к 2005 году до 300 тысяч кв. км. В последние 14 лет его площадь в сентябре колеблется около этого уровня, что в 4 раза меньше, чем в 1980-х гг.», - отмечается в докладе, пишет «Интерфакс».